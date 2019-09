Valls acollirà Mitgeres, la primera mostra de fotografia documental al carrer

Llumull Accions Audiovisuals i el Casal Popular La Turba, juntament amb altres col·lectius vallencs i entitats com el Museu de Valls, organitzen des del 27 de setembre i fins al 6 d'octubre la primera mostra de fotografia urbana de Valls Mitgeres - 2019. La proposta neix amb la voluntat d'esdevenir una activitat sòlida que apropi la fotografia a les comarques del sud del Principat i que alhora posi en valor la nissaga Català-Roca, una de les nissagues de fotoperiodisme més importants del país.

A més a més, des de Llumull Accions Audiovisuals i el Casal Popular la Turba s'ha detectat que a les nostres comarques hi ha un creixent nombre de persones joves que ha encaminat tant els seus estudis com el seu futur professional al món de la imatge, el disseny, la fotografia i d'altres disciplines artístiques, i no és fàcil poder mostrar el treball.

Així doncs, del 27 de setembre al 6 d'octubre més de 20 instal·lacions fotogràfiques de gran format romandran exposades a la vista de tothom. Les façanes mitgeres dels edificis i les places del centre històric de Valls, que actualment pateix una degradació més que considerable tant arquitectònicament com social, es convertiran així en un museu a peu de carrer. De fet, el festival ha agafat el nom de Mitgeres perquè el principal element de la mostra seran totes aquestes fotografies de gran format instal·lades en aquests indrets.

A més a més, la mostra tindrà una seu permanent durant els dies del festival, que enguany serà a l'antiga fàbrica del carrer dels Metges 14, on també hi haurà exposicions fixes i s'hi celebraran les activitats com taules rodones, xerrades i tallers. La mostra vol tenir cada any un tema central, i en aquesta primera edició el fil conductor serà la dona en totes les seves vessants. Aquest tema ha servit per escollir les fotografies dels i les autores participants, tant a nivell nacional de reconegudes fotògrafes com a nivell vallenc i de comarca.

ELS l LES FOTÒGRAFS l LES ACTIVITATS DE L'EDICIÓ 2019

Els i les fotògafes escollides per aquesta edició són:

Nuria López Torres (Barcelona), Enric català (Valls), Anna Surinyach (Barcelona), Carles Palacio (Girona),Cristina Claramunt (Valls), Alba Anguela (Valls), Clara Redondo (Nulles) i Papa Vives (Miravet).

Paral·lelament, s'instal·larà a l'antiga fàbrica del carrer dels Metges 14, Ca l'Alemany, seu del festival d'aquest 2019, les següents exposicions i activitats:

-L'exposició "Àfrica en Femení, Lluites i victòries de les dones de Gàmbia" del col·lectiu Ruido Foto i una mostra de fotografies de dones zapatistes, aprofitant que aquest any 2019, compleixen 25 any de lluita contra el neoliberalisme a l'estat de Chiapas, Mèxic.