Suma’t a Poble Lliure i fem la nostra sentència: independència!

Crida a l’articulació d’una estratègia capaç d’organitzar la consecució de la República Catalana Independent

Fem una crida a les forces independentistes, sobiranistes i progressistes, així com al conjunt del poble català organitzat, a prendre una nova embranzida cap a l’alliberament nacional dels Països Catalans i, més concretament, a l’articulació d’una estratègia capaç d’organitzar la consecució de la República Catalana Independent:

CONSTRUÏM un marc unitari de direcció estratègica del conjunt de forces polítiques i socials que componen el moviment independentista.

ENFORTIM les estructures de mobilització de masses, establint un marc de relacions entre partits i entitats no subordinat, en què cada agent pugui desenvolupar un paper decisiu pel conjunt del moviment.

AVANCEM decididament en la consolidació d’una institucionalitat republicana pròpia, enfortint i articulant el Consell per la República, així com impulsant l’Assemblea de Representants Electes per la República Catalana.

SUMEM tots els esforços necessaris per tal de fer possible un Debat Constituent, participatiu i popular, que posi les bases constitucionals per a un veritable Procés Constituent de la República Catalana, com a nou embat democràtic unitari i com a resposta a les sentències contra els presos i preses polítiques.

ARTICULEM el moviment popular independentista al conjunt dels Països Catalans i restituïm la defensa de la llengua catalana com un pilar fonamental de l’estratègia independentista i de construcció nacional.

Aquest 11 de setembre, tothom a la manifestació convocada per l’ANC!

La nostra sentència: independència! Ni un pas enrere!





Poble Lliure lluita cada dia al costat de la gent treballadora, arreu dels barris, viles i ciutats dels Països Catalans, com una eina d’anàlisi, d’intervenció estratègica i d’organització col·lectiva, al servei del moviment popular i de la revolució catalana.

Cada militant de Poble Lliure és una peça imprescindible de l’engranatge i com més forta construïm la maquinària, més forta serà la nostra capacitat de transformar la realitat.

Suma’t a Poble Lliure i fem la nostra sentència: independència!