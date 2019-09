en defensa del territori

SOSPENEDÈS elabora unes al·legacions i una moció en contra del polígon logístic de St. Marçal - Cal Vies

La nova plataforma ciutadana SOSPENEDÈS, formada per diverses entitats de la Vegueria Penedès i persones a títol individual, presenta unes al·legacions per a que les persones a títol individual, les entitats o partits polítics puguin rebutjar el projecte del nou polígon logístic de Sant Marçal - Cal Vies de 110 ha i demanar una moratòria urbanística fins que no s’elabori el Pla Territorial Parcial de la Vegueria Penedès. Les al·legacions també reclamen que la Vegueria Penedès esdevingui una Regió Agroalimentària, que ofereixi productes de proximitat, de qualitat o ecològics, a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.

Des de SOSPENEDÈS, també s’ha elaborat una moció, amb el mateix contingut que les al·legacions, per a que sigui aprovada pels ajuntaments i consells comarcals de Vegueria Penedès.