Pressupostos

Sirvent: ‘Per molta enginyeria comptable que facin, aquests pressupostos consoliden les retallades dels darrers anys’

Aquesta setmana, el departament d’Economia ha convocat una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per presentar els primers números del pressupost de l’exercici 2020. A l’espera del lliurament del contingut exacte i les xifres concretes del projecte de pressupostos de la Generalitat, la CUP-CC valora, després de la reunió d’aquesta tarda, que “els pressupostos són continuistes i insuficients i no suposen un canvi de tendència als que el Govern va anunciar l’any passat”.

“A hores d’ara, i a falta d’examinar a fons la primera proposta que acabem de rebre, les propostes de la CUP no semblen tenir cabuda en aquest projecte de pressupostos. Les xifres que ens ha donat el govern no quadren, ens semblen tendencioses i propagandístiques”. La diputada de l’Esquerra Independentista, Maria Sirvent, ha assegurat que “els augments de despesa que anuncia el Govern no semblen possibles si s’obeixen els límits de dèficit i de despesa imposats per l’Estat, tal i com ja va anunciar que faria el Conseller”. I ha reblat: “Amb aquesta obediència i continuisme, el Govern no podrà sinó seguir amb les privatitzacions, i els pressupostos no podran impedir la constant degradació de serveis públics. Per molta enginyeria comptable que facin, aquests pressupostos consoliden les retallades dels darrers anys”.

“Si volem avançar nacional i socialment cal que es desenvolupin polítiques sobiranes. Les polítiques antisocials del govern, com la Llei Aragonès, no només van contra les necessitats de la majoria, sinó que debiliten el control públic de les infraestructures i la capacitat d’afrontar un nou procés de ruptura amb l’Estat”, afegeix Sirvent.

La CUP assega que el país “necessita propostes per fer front a les necessitats socials creixents” i en aquests moments, els números segueixen sotmesos a les regles d’austeritat imposades per la Unió Europea i per l’Estat espanyol, fet que perpetua la descapitalització de l’administració pública”.