S’aprova per unanimitat la moció presentada per la CUP per a garantir la presència paritària als actes organitzats per l’Ajuntament de Sant Sadurní

En el ple de setembre, la CUP Sant Sadurní ha presentat una moció per a garantir que damunt dels escenaris sadurninencs, hi hagi una presència paritària. La iniciativa va néixer a partir d’un estudi realitzat per Sina Rebel. El col·lectiu feminista va constatar que en les darreres Fires i Festes, el cartell d’espectacles i esdeveniments acollien una mitjana d’1 dona per cada 9 homes. La moció de la CUP Sant Sadurní, aprovada per unanimitat, reforça la voluntat de seguir treballant per aconseguir aplicar polítiques feministes en tots els àmbits. Tot i que l’equip de govern ha votat favorablement, la regidora de Cultura, Marta Castellví, ha excusat a el cartell de les Fires d’enguany declarant “l’oferta és la que és” fent referència a que dins del panorama artístic i cultural hi predominen les veus masculines.

Avenços en la lluita feminista a Sant Sadurní

Durant la defensa de la moció al plenari, la regidora de la CUP, Arantxa Fernández, ha destacat la tasca que en els darrers temps ha estat fent el consistori i que s’ha vist reflectida en molts àmbits de la vila. Tot i així Fernández ha destacat que en el sector cultural l’Ajuntament encara hi ha de treballar per a que artistes i agents culturals femenins puguin trobar la complicitat del consistori. “La nostra proposta és totalment constructiva. Volem que Sant Sadurní sigui un municipi que treballi en la creació de referents artístics i culturals femenins i donar visibilitat en escenaris d’esdeveniments com les Fires i Festes”, ha respost Fernández a la intervenció de la regidora de Cultura, Marta Castellví. La regidora d’ERC s’ha justificat fent un llistat d’altres actes desenvolupats a Sant Sadurní i ha conclòs amb la frase “l’oferta és la que és” en referència a el perquè el cartell de Fires i Festes hi predominaven els artistes masculins. Des de la CUP, Fernández ha respost: “A dia d’avui hi han moltes dones que desenvolupen accions culturals i artístiques tot i que moltes vegades resten invisibilitzades” i ha convidat a la regidora a parlar amb veus del sector.

Cap a un municipi més feminista

La moció presentada pels cupaires insta a l’Ajuntament de Sant Sadurní a garantir la paritat de gènere en tota la programació cultural i festiva, així com en qualsevol esdeveniment de caràcter públic que organitzi. Per altra banda el consistori haurà de ser part activa i treballar amb la resta de les entitats de la vila per a facilitar que s’assumeixi també aquest criteri d’igualtat de gènere, posant-se a disposició per qualsevol ajuda que necessitin per complir aquest criteri.

La CUP Sant Sadurní es mostra satisfeta per la unanimitat en la moció i estén la mà a l’equip de govern a treballar per a aplicar aquesta moció i seguir treballant per assolir la igualtat plena en tots els àmbits que es puguin desenvolupar des del consistori.