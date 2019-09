Ràtzia amb detencions i escorcolls de la Guàrdia Civil contra veïns independentistes

Un conjunt de detencions (entre 9 i 10 persones) s'ha iniciat aquest matí a càrrec del cos militar de la Guàrdia Civil a a Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fost de Campsentelles, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló i Gurb. Els domicilis d'aquestes persones vinculades als CDR han estat escorcollats durant hores. Alguns mitjans han parlat de la possibilitat de noves detencions.

El Tribunal especial (l'Audiència Nacional espanyola) acusa del detinguts de "terrorisme," "rebel·lió" i "tinença d'explosius", i els informes del cos armat que ha practicat les detencions es basa en "suposicions", conjectures i "sospites."

L'operació en forma de ràtzia està ordenada per l’Audiència Nacional espanyola, i està basada en una pretesa existència d'explosius i la intenció de realitzar actes "violents", i acompanyats d'una gran pompa sensacionalista dels mitjans del règim.

Es tracta d'unes detencions molt sospitoses, portades a terme pocs dies abans que el Tribunal Suprem espanyol faci pública la sentència contra els presos polítics catalans acusats d'haver fet possible el Referèndum de l'#1Oc. (membres del govern de la Generalitat, la presidenta del Parlament de Catalunya i els presidents de l'ANC i Òmnium).

