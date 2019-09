10-N

Poble Lliure celebra la decisió de la CUP de concórrer a les eleccions a les Corts Espanyoles

Considera que "la presència de la CUP a les eleccions i a les Corts espanyoles serà útil per denunciar la greu deriva neo-autonomista de certs sectors de l'independentisme, més preocupats en acomodar-se a la situació generada pel 155 i disputar-se les engrunes restants de poder autonòmic"

Poble Lliure ha celebrat la decisió de la CUP de concórrer a les eleccions a les Corts Espanyoles, mitjançant un comunicat on puntualitza que amb aquesta decisió, la CUP "assumeix la seva responsabilitat com a organització amb voluntat de representar l'independentisme rupturista i d'esquerres, a prendre la iniciativa en aquest sentit, i articular aquest resposta de denúncia en l'àmbit de la lluita institucional".

Amb aquesta endavant, Poble Lliure es reafirma, com ja van dir en les darreres eleccions estatals passades, "que l'única actitud possible davant l'estat opressor i els seus pilars econòmics és el seu desgast i el seu bloqueig fins a forçar-lo a seure en una taula de negociació amb dos punts fona mentals: l'exercici del dret a l'Autodeterminació i la implementació del seu resultat per una banda, i l'amnistia. la fi de la repressió i la retirada de les forces d'ocupació per una altra".

Poble Lliure com havia advertit en un anterior posicionament, "és evident que no es pot abandonar cap front de lluita, i per arxo es necessària l'articulació de la Candidatura d'Unitat Popular, com ho va ser el Front Republicà el 28A, per les eleccions espanyoles que cobreixi l'espai polític que abans i després de 1'1 d'octubre de 2017 s'ha mantingut ferm en la reivindicació de la República Catalana i en la necessitat de desplegar una estratègia de ruptura democràtica respecte un estat cada vegada més hostil i autoritari".

També considera que, "la presència de la CUP a les eleccions i a les Corts espanyoles serà útil per denunciar la greu deriva neo-autonomista de certs sectors de l'independentisme, més preocupats en acomodar-se a la situació generada pel 155 i disputar-se les engrunes restants de poder autonòmic, que no pas de consensuar una estratègia republicana de ruptura. Deriva que ha dut, fins i tot, a blanquejar pilars fonamentals del règim com són el PSOE i l'oligarquia botiflera de l"IBEX 35".