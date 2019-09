En defensa del territori

Organitzacions de l'Esquerra Independentista presenten la campanya Defensem Terra i Vida per fer front a la crisi ecològica

Organitzacions de l'Esquerra Independentista presenten la campanya Defensem Terra i Vida per fer front a la crisi ecològica

El proper divendres a les 11h a prop de la Cimentera de Molins de Rei en roda de premsa, organitzacions de l'Esquerra Independentista presentaran a la campanya Defensem Terra i Vida per fer front a la crisi ecològica. A la trobada s'anunciaran unes propostes de mínims per fer front a l’emergència climàtica imminent i les accions previstes.

Els organitzadors remarquen que "ens trobem a les portes d’una crisi ecològica i climàtica sense precedents. L’expansió planetària capitalista sobre la base energètica dels combustibles fòssils ha esquerdat el fràgil equilibri ecològic del planeta i ha accelerat el canvi climàtic. I davant d’aquesta crisi, el capitalisme reacciona proposant una falsa reforma ecològica, basada en el Green New Deal, que pretén consolidar la idea que el capitalisme ecològic és possible".

També apunten que la crisi ecològica i climàtica que impacta directament sobre les classes populars i que des de la majoria de governs no es pretén donar cap solució.

Per aquest motiu, consideren "les mobilitzacions climàtiques han de ser la pedra de toc que permeti articular una resposta des de l’ecologisme; una resposta feminista i anticapitalista, al voltant de la defensa de la vida arreu dels Països Catalans. Cal seguir construint sobiranies per combatre la crisi ecològica i climàtica capitalista, i per garantir les condicions materials de vida de les classes populars en un entorn ecològicament saludable".