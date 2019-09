Per la República

Neix "Tsunami Democràtic" com a eina per impulsar la unitat estratègica

Aquest matí s'ha donat a conèixer a les xarxes socials la plataforma Tsunami Democràtic per visualitzar d'alguna manera la unitat estratègica com a resposta a la sentència i continuar el camí cap l'autodeterminació. Una resposta de mobilització basada en la "lluita no-violenta" i la "desobediència civil" per reaccionar-hi –segons un manifest fet públic. Paral·lelament s'han posat en marxa un compte de Twitter i un canal de Telegram, a més d'una pàgina web.

La plataforma no té cap relació orgànica amb l'ANC i Òmnium, i tampoc amb els partits independentistes, tot i que tothom està assabentada de la iniciativa i donen suport. També els presos i exiliats s'han sumat a la iniciativa a través de diverses piulades a twitter.