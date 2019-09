llibres

Manuscrits inèdits i tresors de l'arxiu familiar en la nova biografia de Miquel Martí i Pol que publica Sembra Llibres

Sembra Llibres aposta per reivindicar l’exemple d’un dels poetes més estimats de la nostra literatura. És en aquest sentit, que avui, 2 de setembre, arriba a les llibreries Miquel Martí i Pol. Somiar el demà, una biografia que recull l’obra i la vida de l’escriptor de la mà de l’escriptor i periodista Hèctor Serra, i ho fa a través de manuscrits inèdits i tresors de l’arxiu familiar.

Al llarg del mes de setembre hi haurà diverses oportunitats per conèixer de prop aquesta nova biografia del poeta de Roda de Ter. La presentació oficial però, serà divendres, 6 de setembre a les 19.45h, a la Setmana del Llibre en Català.

Amb aquesta obra, Hèctor Serra i Sembra Llibres aposten per reivindicar l’exemple de Miquel Martí i Pol per a les noves generacions, de fer memòria i de remarcar la vigència del seu llegat, de palesar una veu que continúa orientant-nos enmig de crisis i intoleràncies. L’humil poeta que va ser capaç de posar paraules als anhels de llibertat de tot un poble. Es tracta d’una obra completa i ben documentada que fa un repàs per la trajectòria vital del poeta, acostant-nos a totes les seves facetes.

Sobre l’autor

Hèctor Serra és periodista i ha participat, entre altres mitjans, a Aldaia Ràdio, al digital cultural Núvol i ha estat impulsor del diari generalista Jornada. Pel que fa a la poesia, ha publicat Terrabastall suburbial (Publicacions de la Universitat de València, premi Bancaixa-UV d’escriptura de creació, 2010), Trèmolo (Germania, 2013) i Cinètica (Viena, premi de poesia 25 d’Abril de la Vila de Benissa, 2015). Alguns dels seus poemes han estat musicats per part del grup Novembre Elèctric.

Teniu tot un seguit de cites amb Miquel Martí i Pol. Somiar el demà aquest setembre: