La CUP Tàrrega reivindica la laïcitat de l'ajuntament

Aquesta passada Festa Major els regidors de la CUP de Tàrrega no van assistir com a representants polítics a la missa de Festa Major celebrada a l'ermita de Sant Eloi, seguint el seu compromís amb la reivindicació de la laïcitat de les institucions.

Des del grup municipal recorden que mentre estaven a l'oposició, l'any 2016 ja van presentar una moció demanant el compromís de la resta de regidores del consistori per treballar i fer efectiva la laïcitat de l'Ajuntament, “vam proposar que els càrrecs electes renunciessin a ocupar llocs preferents en els oficis religiosos, que no hi assistissin en qualitat de representants polítics i que exercissin la seva llibertat religiosa de manera individual”. La moció no va prosperar.

Ara, des del govern, insisteixen amb la coherència amb aquesta idea, que segons declaren, “respon al convenciment que els representants polítics, en l'exercici del seu càrrec públic, tenen el deure de mantenir-se neutres respecte de símbols i creences religioses que no representen la pluralitat de la ciutadania. Evidentment, això no afecta la seva llibertat individual a l'hora de creure i practicar la religió que vulguin, ja que és evident que els drets individuals són inqüestionables”. Afegeixen que “el fet de treure rèdit polític de la religió és un acte, com a mínim, èticament qüestionable, tot i que malauradament continua sent habitual al nostre país”, i creuen que els càrrecs electes han de ser associats amb els principis del bé comú, la justícia i la igualtat, no amb les creences i pràctiques religioses d'una part de la població.