equipaments

La CUP Tarragona partidària que l'edifici del Banc d’Espanya esdevingui un equipament de gestió pública que doni resposta a les mancances del Centre

Avui s’ha celebrat la reunió entre els diferents grups municipals, els tècnics i els veïns i veïnes del Centre per explicar el desenvolupament i intencions del projecte “Rambla Science” a l’antic Banc d’Espanya.

Malgrat aquesta reunió s’hauria d’haver celebrat amb anterioritat al plenari en el qual es va dur a terme un modificatiu de crèdit en relació aquest projecte, la CUP agraïm la predisposició de la consellera Laura Castel a obrir un diàleg amb la oposició i el veïnat per tal de garantir que el Banc d’Espanya conjugui els usos previstos amb el “Rambla Science” i les reivindicacions veïnals, les quals evidencien la necessitat de disposar d’equipaments en el centre de la ciutat.

Malauradament, considera que el projecte del Banc d’Espanya s’hauria d’haver originat de forma inversa a com s’ha concebut, ja que el “Rambla Science” no és el resultat d’un procés deliberatiu que conclogui que una prioritat de la ciutat sigui disposar d’un centre de divulgació científica. Ben el contrari, es va idear un projecte que pogués encaixar en una convocatòria d’una subvenció europea. La CUP pensem que caldria haver analitzat conjuntament amb el veïnat quin altre ús a nivell de ciutat podria haver estat compatible amb les funcions de Centre Cívic i, a partir d’aquí buscar subvencions per finançar-ho.

A més, des de la CUP considera que aquesta reunió no s’han resolt tot el seguit d’incerteses que van motivar el nostre vot contrari al modificatiu de crèdit del passat Consell Plenari. D’una banda, seguim sense conèixer el cost final que tindrà el projecte, doncs la quantificació de 4 milions d’euros corresponen, només, a la rehabilitació de l’edifici, sent un misteri a quant ascendirà el cost total del projecte científic i mobiliari en el seu interior. Tampoc no s’ha clarificat que els usos reivindicats pel veïnat (ludoteca, sala de lectura, aules d’estudi i informàtica...) es podran encabir en les diferents sales que no estaran destinades a la divulgació científica. Per últim, sorprenentment, no hem trobat una resposta clara sobre la gestió i viabilitat del projecte, malgrat tenim exemples recents que demostren les complexitats de construir equipaments sense una previsió clara de com seran gestionats, com hem vist amb el cas del Palau d’Esports.

Per tot plegat, la CUP es compromet a fiscalitzar i realitzar totes les esmenes necessàries per garantir que el projecte executiu final del Banc d’Espanya pugui donar resposta a les mancances del Centre reclamades per l’Associació de Veïns TGN Centre. En qualsevol cas, la CUP sempre apostarà per una gestió 100% pública de tot l’equipament, incloent el possible espai de restauració i perquè aquest esdevingui un espai que s’impliqui amb els projectes educatius dels centres de primària i secundària de la ciutat.