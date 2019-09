Festa Major

La CUP Tarragona aposta per unes festes de Santa Tecla més inclusives, democràtiques i descentralitzades

En plenes festes de Santa Tecla, la CUP Tarragona ha manifestat en primer lloc, "la no participació de les nostres càrrecs electes en actes que religiosos com l’Ofici o la Professó, doncs entenem que en una societat laica, que no posa cap religió al davant de cap altra, que aspira a la democràcia també en l’àmbit religiós i que totes les religions siguin respectades (sempre no atemptin contra els drets humans) com a opció personal, la institució i els càrrecs institucionals no han de participar com a càrrecs i molt menys presidir actes de cap confessió en concret. Alhora, defensem la participació de qualsevol persona – amb càrrec o sense – en qualsevol acte religiós a títol individual i, per tant, el dret que té qualsevol a tenir, o no, unes creences determinades i participar com a persona en actes que defensin i participin d’aquestes creences".

En segon lloc, la formació ha valorat com un primer pas de cara al a democratització de les festes majors el fet que enguany el Pregó es celebri al balcó de l’Ajuntament, en el qual, com cada any, la CUP hi serem presents. Ara bé, des de la formació conviden al govern de Ricomà a valorar, de cara l’any que ve, a realitzar tant del Pregó com de la Crida a peu de carrer, a la plaça de la Font, i amb tota ciutadania de Tarragona.

També ha reiterat la necessitat de redactar un reglament d’ocupació del balcó principal i adjacents, on el protagonisme hauria de ser per les entitats que fan de la nostra festa major una realitat, sent aquest un dels acords de la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per unes festes inclusives, democràtiques i descentralitzades, aprovada en el darrer Consell Plenari. Per últim, la CUP veiem urgent un debat sobre les banderes que han de presidir el balcó municipal i, mentre això no sigui una realitat, les conselleres electes seguiran pujant al balcó principal de l’Ajuntament en les diades castelleres de festa major (com van fer el passat diumenge dia 15 o com faran el proper dilluns dia 23) a desplegar l’estelada; doncs, de la mateixa manera que hi ha qui no se sent identificat amb la bandera independentista, altres no ens sentim identificades ni representades per la bandera monàrquica espanyola, que actualment presideix la façana del consistori tarragoní.