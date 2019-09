11S2019

La CUP participarà dels actes de la Coordinadora 11S i la manifestació unitària d'organitzacions de l’Esquerra Independentista del Camp

El proper dimecres, dia 11 de setembre, es celebra a tota Catalunya la Diada Nacional i, com no podia ser d'una altra manera, a Tarragona també. La Coordinadora Onze de setembre, de la que la CUP en forma part, organitza com cada any, i ja en van deu, una sèrie d'actes durant tot el matí a la Plaça de les Cols i al carrer Merceria, a la Part Alta de Tarragona.

La Coordinadora Onze de setembre celebra deu anys de diades populars a Tarragona amb diferents actes a la Part Alta: des de les 10h tindrà lloc la desena Fira d’Entitats, artesania i activitats populars; a les 11h encesa amb els Diables Foc i Gresca i vermut popular i actuació musical en acústic de Roba Estesa, seguit d’un parlament, la tradicional diada castellera i un dinar popular, beneficis del qual aniran a causes repressives de la ciutat. Les cupaires conviden als tarragonins i tarragonines de participar dels actes organitzats al centre històric de la ciutat.

La formació també fa una crida a participar a la tradicional manifestació unitària d'organitzacions de l’Esquerra Independentista del Camp, que tindrà lloc a Reus a les 19:30h.

Finalment, les conselleres del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada i Eva Miguel, participaran de l’Acte Institucional de l’ofrena floral al monument Rafael Casanova.