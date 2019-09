autodeterminació

La CUP debat sobre si boicot o bloqueig a l?Estat

La Candidatura d’Unitat Popular convoca un Consell Polític extraordinari el proper 28 de setembre, per debatre el seu grau d’incidència política activa a l’estat espanyol i diverses propostes que passen per la capacitat de denunciar de forma explícita els trets antidemocràtics del règim, a través del boicot o del bloqueig. La convocatòria d’aquest debat, que permetrà fixar la posició de la CUP en les properes eleccions espanyoles, s’impulsa després que militància i organitzacions hagin presentat documents amb propostes tàctiques que contribueixen a concretar tant el possible boicot a les eleccions del proper 10 de novembre com una acció política de centrada en dur a terme una denuncia activa dels possible.

Partint de la premissa que l’exercici del dret a l’autodeterminació ha de venir determinat des de Catalunya, la documentació presentada planteja aspectes tàctics perquè la CUP i el conjunt de l’Esquerra Independentista puguin convertir-se en una eina de denúncia de la constant negació de drets democràtics per part de l’estat, de deslegitimació del règim i d’incentivació de la confrontació democràtica i la generació d’inestabilitat a l’Estat fins a la resolució del conflicte democràtic que passa necessàriament pel reconeixement del dret a l’autodeterminació, així com la voluntat de boicotejar qualsevol intent de refer els consensos per part d’aquelles formacions polítiques disposades a garantir la governabilitat a l’Estat.