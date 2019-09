Incendis forestals

La CUP de les Terres de l'Ebre insta a la Generalitat que prengui mesures urgents per millorar la prevenció d'incendis

També demana un canvi en el model de la gestió agroforestal

El Gran Incendi Forestal (GIF) que va afectar la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues, i que va calcinar més de 5.000 hectàrees el passat juny, ha posat de manifest les deficiències que en matèria de prevenció d'incendis tenim com a país. La CUP demanem, com ja ho vam fer en el seu moment, per una banda, atendre les demandes de les persones afectades i posar tots els mitjans disponibles per ajudar a aquest territori a recuperar-se, i per altra, començar a posar les bases en matèria de prevenció d'incendis.



La Generalitat de Catalunya ha destinat un 90% de la despesa en incendis els últims 15 anys en l'extinció. Només 1 de cada 10 euros es destina a la prevenció d'incendis. És evident que necessitem revertir aquesta situació i entendre la gestió del risc d'incendi com una oportunitat per al desenvolupament rural, reconeixent el paper de les activitats agràries i forestals en la gestió del combustible i la seva relació amb la qualitat del paisatge i altres serveis ambientals.

Una de les eines que disposen les grans masses forestals del país per intentar prevenir els grans incendis forestals són els Plans de Prevenció d'Incendis (PPI) i els Punts Estratègics de Gestió (PEG) en els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). Justament, una part de la zona afectada pel greu incendi forestal de la Ribera d'Ebre no està integrada en cap PPP, i per tant no ha pogut desenvolupar cap actuació en matèria de prevenció de grans incendis forestals. I es tracta d'un territori amb una continuïtat i estructura de la massa forestal que el fa molt vulnerable davant un gran incendi. Per això, demanem al Govern de la Generalitat a abordar la gestió dels incendis de forma global, prioritzant la revisió i modificant dels límits dels Perímetres de Protecció Prioritària actuals i la redacció de tots els PPI dels PPP que no estan redactats.

En aquest sentit la CUP ja va instar al parlament a través d'una proposta de resolució presentada a finals de juny, i que ja ha superat el període d'esmenes, que es prengui mesures urgents per millorar la prevenció d'incendis que esperem que s'aprovi.

Hem de començar a treballar per un canvi de model en la gestió dels focs o l'estiu vinent es repetiran les mateixes imatges. Hem de deixar de viure d'esquena al bosc en un país on més del 70% del seu territori és massa forestal i les previsions són que aquesta xifra no es reverteixi a causa de l'abandonament rural i dels camps de conreu. Es fa necessari i urgent una nova cultura de gestió del foc i de la gestió del territori, que permeti disposar d'uns territoris més resilients als incendis i que inclogui en la seva planificació el risc d'incendis forestals com una qüestió troncal i estratègica.

I això també implica desplegar polítiques que garanteixin que tot el territori sigui viu i es pugui viure, és a dir, requereix un model de país que aposti pel reequilibri territorial que deixi d'utilitzar de forma sistemàtica les zones rurals com les Terres de l'Ebre com abocadors. La lluita per un país territorialment equilibrat hauria de ser assumit com un objectiu polític prioritari a nivell nacional, atès que el desequilibri no afecta només les zones que pateixen despoblament sinó també a les zones on s'acumula la població (especulació urbanística i dificultat d'accés a l'habitatge, col·lapse de les xarxes, contaminació, dèficit hídric...).

Així, mentre els camps s'abandonen i es pateix l'èxode rural, les propostes per al territori són un altre macroabocador i més parcs eòlics, tot i l'oposició de les persones que viuen aquestes terres. La CUP apostem per un desenvolupament territorial equilibrat associat als recursos naturals de cada zona que permeti al jovent tenir feina i una vida digna al territori.

En aquest sentit proposen:

1-Abordar la gestió dels incendis de forma global, prioritzant la revisió i modificació dels límits dels Perímetres de Protecció Prioritària actuals i la redacció de tots els PPI dels PPP que no estan redactats en un termini màxim de tres anys.

2-Definir i assegurar a tot el territori català una xarxa de Punts Estratègics de Gestió (PEG) a tots els municipis que estiguin dins de PPP, perquè són punts que faciliten molt la gestió dels incendis, on es pot reduir molt l'activitat d'un incendi i una eina amb la qual actualment ja treballa el cos de Bombers.

3-Incentivar el desenvolupament del sector forestal com a mesura per prevenir grans incendis i el manteniment del territori.

4-Incrementar les partides pressupostàries destinades a la prevenció d'incendis tendint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a extinció i el destinat a prevenció.

5-Promoure la creació de taules de foc municipals als municipis que es troben dins de PPP, enteses com a espais de trobada amb tots els agents involucrats en la prevenció i extinció per posar en valor i democratitzar les decisions preses en la prevenció i extinció del foc.

6-Promoure i incentivar econòmicament la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública i privada amb l'objectiu de fer front a l'actual context d'emergència climàtica que té com a conseqüència directa els grans incendis forestals.

7-Apostar per l'ús dels biocombustibles locals com la biomassa per a potenciar l'aprofitament dels nostres boscos i la substitució del consum de combustibles fòssils, i fer-ho especialment a tots els edificis públics i municipals.

8-Incentivar la introducció de criteris de reducció de l'exposició de la població al risc d'incendi forestal als Plans d'Ordenació Urbanística Municipals (POUM) i a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic.

9-Fomentar l'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) rústic en aquelles finques en què s'hagin realitzat actuacions planificades en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Pla Simple de Millora Forestal (PSMF), com a mesura per a incentivar la gestió forestal sostenible de les finques privades.

10-Promoure accions de reducció emissions de gasos d'efecte hivernacle en el context de canvi climàtic que vivim com la implementació del vehicle elèctric i implementar l'alimentació ecològica i de proximitat en tot el sistema públic municipal (escoles, residències i centres de dia de la gent gran, equipaments esportius, actes lúdics i festius,...).

11-En el cas que el municipi sigui considerat d'Alt Risc d'Incendi, i no disposi del preceptiu Pla de Prevenció d'Incendis forestals, instar l'Ajuntament a elaborar-lo, aprovar-lo i dotar-lo pressupostàriament.

12-Dotar d'una línia de pressupost directa el pla de gestió de la Reserva de la Biosfera ja aprovat i que encara no s'ha posat en marxa. Poder desenvolupar aquest pla beneficiaria al sector primari i altres sectors productius des d'un punt vista sostenible i posant en valor el patrimoni agroforestal.

Per a la formació, "si no és així, l’alternativa és molt clara: patirem grans incendis i les nostres comarques i pobles continuaran abocades a la ruïna econòmica i el despoblament"