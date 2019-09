Lluita institucional

La Crida per Sabadell valora els 100 dies d’un govern que segons afirmen ven fum

La formació assegura que l’alcaldessa viu de titulars impossibles i de fotos dels projectes que es va trobar, evidenciant la manca de projectes propis.

El Grup Municipal de la Crida per Sabadell ha analitzat aquest migdia els 100 dies de govern. Han volgut començar la Roda de Premsa enviant tot el seu suport a les companyes represaliades i privades de la seva llibertat i condemnant les detencions del dia d’ahir. Una ràtzia repressiva amb l’única voluntat d’atemorir la ciutadania.

En aquest sentit la portaveu del grup Nani Valero ha lamentat la reacció del govern. “L’alcaldessa va estar absent durant tot el dia per la ciutadania i finalment va fer un tuit que en cap cas vetlla per les garanties de les ciutadanes de sabadell. Ni els alcaldes Maties, ni el Juli, i ben segur que tampoc en Farrés s’haurien amagat”

La formació de la Crida ha centrat les crítiques al govern en les fotos com a substitutiu de la feina nova de mandat, de la manca de projectes propis previstos, tot i que altament publicitats. En aquest sentit la regidora Anna Lara destaca exemples com el nou conservatori de música en que, tot i la publicitat, l’ajuntament ha reconegut a la formació que encara s’està en la fase de projecte previ i que no es poden ni estimar costos, ni finançament, ni calendari ni viabilitat econòmica del projecte.

La mateixa modificació de pressupost del plenari de setembre deixa palès que són molts els projectes de ciutat que hereta el nou govern, tots ells amb finançament previst i a punt per desenvolupar-se. Reiteren que el govern anterior ha posat les bases del dia a dia de la ciutat, moltes de les accions que ara reivindiquen passarien fins i tot sense govern, està bé que per fi les valorin.” la regidora afirma que precisament dels projectes de ciutat.

Destaquen que la seva activitat se centrarà en bona mesura en el seguiment, control i fiscalització dels Serveis Públics que estan externalitzats com són Residus, SAD, Bressol i també sobre tots aquells que s’externalitzin novament. La formació ha criticat també la necessitat d’abordar la situació del contracte de residus amb l’empresa SMATSA.

Un dels aspectes d’estabilitat de govern que la portaveu Valero ha remarcat és la necessitat d’aquest govern de treballar per arribar a consensos, derivat precisament de les eleccions, les quals tot i l’acord amb Podem per integrar-se al govern, no tenen majoria absoluta al plenari i necessiten del suport de més grups. Un govern en minoria que sovint compta amb unes crosses curioses com són Ciutadans o Junts per Sabadell d’entrada antagòniques.

El regidor Maties Serracant ha apuntat que Quart Cinturó exemplifica el govern Farrés. Un govern que vol recuperar projectes del passat, que ven fum, que viu dels titulars encara que no portin a res o siguin mentida. “El Quart Cinturó és un projecte fallit, un nyap” apunta Serracant.

El grup municipal de la Crida per Sabadell també ha lamentat que un dels punts que més repeteix el govern sobre les continues reunions amb entitats i ciutadania només fa que evidenciar amb aquells sectors, entitats i col·lectius que no s’hi estan reunint.