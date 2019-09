La CNT aconsegueix que Burguer King sigui sancionat per obstrucció davant la Inspecció de Treball de València

La denúncia interposada per CNT València ha servit perquè la Inspecció investigués les possibles irregularitats que Burguer King estava cometent i per a incoar una acta d'infracció per obstrucció.



El sindicat va detectar –a través d'informacions facilitades per la seva afiliació- que l'empresa Burguer King Spain SLU venia incomplint de forma sistemàtica el temps de descans de 12 hores entre jornades: la modificació de torns gairebé diària de forma unilateral al conjunt de la plantilla obviant els regulat en el conveni col·lectiu d'aplicació.



En matèria de seguretat i salut Burguer King no subministrava els guants especials per a manipular productes congelats, fins i tot en algun centre de treball tan sols disposaven d'un parell que havien de girar-se entre els treballadors/as. També havia pres per costum no retribuir els dies de llicències retribuïdes que estipula el conveni, ja que utilitzaven l'estratagema d'assignar els dies de descans just en els mateixos dies en què se sol·licitava el gaudi.



CNT València va interposar una denúncia davant la Inspecció de Treball i la inspectora es va personar en diversos centres de treball de Burguer King per a comprovar la veracitat dels fets. Després de diverses reunions amb l'empresa, aquesta no va aportar la documentació sol·licitada. És per això que se li ha incoat una acta d'infracció per obstrucció a la Inspecció de Treball que li podria suposar una sanció de fins a 187.000 €.



S'espera que a partir d'ara l'empresa s'ho pensi dues vegades abans d'incomplir la normativa laboral i d'obstruir l'acció de la Inspecció de Treball. CNT adverteix que estarà vigilant davant els pròxims moviments de l'empresa i insta als treballadors/as a acudir al sindicat davant qualsevol possible irregularitat.