Català

L'STEi exigeix el manteniment del requisit de català per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals

L'STEi exigeix el manteniment del requisit de català per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals

L’STEI Intersindical expressa la seva total disconformitat per l’eliminació del requisit de català a l’hora d’accedir a la direcció de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB). La Intersindical no entén ni tampoc admet aquest canvi de criteri en les noves bases que s’han publicat al BOIB de dia 24 de setembre, en considerar l’acreditació del nivell de llengua catalana un mèrit i no un requisit a l’hora d’accedir a un lloc de responsabilitat i de gestió en l’Administració.

Des de l’STEI es lamenta profundament que el Govern de les Illes Balears no faci les passes que pertoquen, tal com marca el nostre Estatut d’Autonomia i la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, en la promoció i el foment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en tots els àmbits, començant per l’Administració.

Tampoc és comprensible que, en un context com l’actual amb tants atacs als drets lingüístics i a la nostra cultura com el cas recent de na Paula Rotger, des de la Conselleria de Cultura es faci una passa enrere tan gran, precisament en un Institut que ha de fomentar, entre altres aspectes, les relacions i els nexes amb el mercat dels països de parla catalana.

Llengua i cultura són dues cares de la mateixa moneda. Si es vol fomentar la creació literària i científica en català, la difusió dins i fora de l’àmbit lingüístic propi; l’edició, la distribució i la difusió de llibres i les publicacions periòdiques en català; la producció cinematogràfica en català i el doblatge i la subtitulació en català de pel·lícules; la distribució i la difusió d’enregistraments sonors i de material audiovisual en català; així com també les arts de l’espectacle, la música cantada i qualsevol altra manifestació pública en català, cal que la persona que ha de dirigir l’IBIC sigui competent en llengua catalana.

L’STEI Intersindical reclama a la consellera Pilar Costa i a la presidenta del Govern Francina Armengol que rectifiquin i tornin a col·locar en les bases l’exigència del català com a requisit per dirigir l’Institut d’Indústries Culturals. Ni una passa enrere en el foment i la promoció de la nostra llengua, també per part de la nostra Administració.