Còmic

L'Espai Vilaweb a Barcelona acull la presentació còmic "Terra Cremada"

Aquest dijous, l'Espai Vilaweb a Barcelona C/Ferlandina,43) acull la presentació del còmic Terra Cremada. L'acte comptarà amb participació del seu autor "Pau Pèrrim", que fins a hores d’ara s’ha mantingut en l’anonimat.

Serà una bona ocasió per tal d’explicar aquest projecte com s’ha creat, desenvolupat i arribat a les pantalles dels mòbils a través de vinyetes de twitter, fins a passar a format paper en còmic, aconseguint un gran èxit entre lectors i llibreries dels Països Catalans, de Perpinyà a Alcoi, passant per les Balears i Pitiüses, fins i tot a Madrid (Estat Espanyol), al centre cultural Blanquerna.

Terra Cremada neix de l'èxit de les vinyetes que publicava l'autor a Twitter des de l'usuari de @TerraCremada. La fundació Reeixida va veure-hi la possibilitat que es convertissin en un còmic-Book. Finalment, després de moltes jornades a l'estudi d'art de l'autor i d'una intensa campanya de micro-mecenatge, el projecte ja és una realitat. El còmic compta amb el pròleg del periodista Jair Domínguez.