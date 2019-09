Repressió

L’Assemblea Nacional Catalana es concentrarà el proper dimecres davant de la Ciutat de la Justícia

L’ANC es concentrarà el proper dimecres, 25 de setembre, davant de la Ciutat de la Justícia amb motiu de la vista oral convocada pel jutjat mercantil 11 per la demanda interposada el passat mes de juliol per la patronal Foment del Treball, que demana la retirada de la campanya de Consum Estratègic.



La concentració serà a les 9.30 h del matí, davant de la Ciutat de la Justícia, i hi seran presents membres del Secretariat Nacional de l’entitat.