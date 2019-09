10-N

L'ASM crida el partits de les Illes a fer una candidatura conjunta

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca fa una crida a Més per Mallorca, El Pi, ER-Illes i totes les formacions polítiques autòctones de les Illes Balears a constituir una candidatura conjunta de cara a les eleccions estatals del proper novembre.

Tant Més per Mallorca com el Pi reivindiquen la millora de l'autogovern, el concert econòmic i la defensa de la llengua i la identitat pròpies de les Balears, uns objectius comuns més que suficients per consensuar un programa i una candidatura per al Congrés de Diputats.

Tot i que les condicions de partida per a aquestes eleccions no són les millors, sobre tot per la manca de temps per donar-se a conèixer, seria molt pitjor que els nostres partits renunciassin a presentar-se, amb la conseqüència nefasta que les Balears apareixerien al mapa electoral, per primera vegada, com una comunitat autònoma sense identitat política pròpia, equiparable a Extremadura o La Rioja. Per tot plegat entenem que cal sumar esforços, implicar-hi la societat civil i posar tota la carn a la graella.

L'ASM encoratja els nostres partits a defugir partidismes i sectarismes i a iniciar conversacions el més aviat possible, a actuar amb l'objectiu prioritari del bé comú de la ciutadania, i a explorar la designació d'una persona independent de consens per encapçalar la llista electoral. Estam segurs que podran comptar amb la simpatia de milers d'electors, farts de veure com cada dia Madrid ens espolia i ens maltracta, lamina el nostre autogovern, ens condemna a uns serveis públics de misèria i persegueix la nostra llengua.