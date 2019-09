noviolència

L’ANC organitza una Jornada Internacional de noviolència amb ponents internacionals

L’Assemblea Nacional Catalana organitza durant tot dissabte una Jornada Internacional de noviolència per donar a conèixer i compartir els aprenentatges d’experiències diverses de moviments democràtics d’arreu del món en aquest camp.S’hi faran xerrades, projeccions i taules rodones moderades per Edurard Peris on es donaran les claus de la lluita noviolenta, i comptarà amb la presència de ponents de primer nivell, nacionals i internacionals. Destaquen noms com Stellan Vinthagen, Ayla Bakkalli, Ramón Grosfoguel, Gabriela Serra, Laia Serra, David Fernàndez i Jesús Castañar.La benvinguda, i també la cloenda, anirà a càrrec del vicepresident de l’Assemblea, Pep Cruanyes, a les 10 h del matí, moment en què s’obriran les portes de la sala de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona que acollirà la Jornada. La presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, hi intervindrà a les 16.45 h.El programa d’actes específics es pot consultar al web de les jornades o aquí