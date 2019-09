Ni presos ni exiliats

L’alcalde evita que el ple del Vendrell rebutgi la repressió

El grup municipal de Som Poble – ERC va reiterar, durant el ple ordinari del 23 de setembre, el seu suport a totes les persones represaliades per motius polítics, fent especial menció a les detencions de nou independentistes practicades a la matinada del dia 23 de setembre. Salima El Youssoufi va manifestar la voluntat d’acabar amb qualsevol mena de repressió per part de les institucions de l’estat, entenent aquesta com un intent d’atemorir a la població i debilitar la mobilització popular.

La coalició va lamentar també que de nou el govern municipal format per PSC i C’s s’hagi posicionat a favor de la repressió de l’estat, rebutjant la moció presentada per Primàries en la qual s’instava a l’Ajuntament del Vendrell a exigir l’alliberament dels presos polítics catalans. Aquesta moció va ser rebutjada amb 10 vots a favor, 10 vots en contra i una abstenció, amb la qual cosa es va desestimar pel vot de qualitat de l’alcalde, Kenneth Martínez.

Per altra banda, la formació d’esquerres ha expressat la seva satisfacció per l’aprovació per unanimitat, de les tres propostes de resolució que van presentar al ple.

La primera de les propostes, plantejava la necessitat de crear una Taula sobre la pobresa energètica, on es puguin debatre quines han de ser les estratègies a seguir per a combatre aquesta problemàtica que pateixen moltes famílies del nostre municipi. En aquest sentit, Gisela Arbós va manifestar que aquesta dimensió de la pobresa està vinculada directament amb la manca de recursos i el risc d’exclusió social, aspectes que s’han d’abordar de manera integral. De la mateixa manera, la regidora de Som Poble-ERC va exposar que cal començar a treballar per a impulsar un nou model energètic al municipi, que es desvinculi de les grans empreses i aposti per les cooperatives energètiques i altres alternatives sostenibles i amb consciència social. Va recordar també que el passat agost Endesa va amenaçar amb el tall de la llum de 133 famílies del Vendrell, i que aquest tipus d’amenaces no poden ser tolerades per l’Ajuntament del Vendrell.

Va ser també aprovada l’elaboració d’un informe que determini quin és el model més eficient de gestió del servei de neteja, tal com especifica la Llei 27/2013. Eva Mata va defensar que des de Som Poble-ERC s’aposta per la municipalització del servei de neteja del Vendrell, com a model de gestió que pot garantir un millor servei, un estalvi pels pressupostos municipals i una millora de les condicions laborals dels treballadors. Cal, en primer lloc, segons va manifestar la regidora, elaborar un informe extern que determini el model de gestió més viable, un condicionant que, si bé està contemplat per la llei, no s’ha dut a terme en el cas de la renovació d’altres serveis, com és el cas de l’aigua.

En tercer lloc, es va proposar l’adhesió del Vendrell al projecte Stolpersteine, destinat a recordar i retre homenatge a les persones que van ser víctimes dels camps de concentració nazis. Com s’ha publicat recentment, vuit vendrellencs van morir als camps de Mauthausen i Gusen, mentre que 7 persones més de la nostra vila van ser internades en diversos camps de concentració, sent posteriorment alliberats. Com va explicar Josep Mañé, el projecte compta amb presència en més de 20 països i 1.800 ciutats, i consisteix a col·locar unes llambordes de la memòria, destinades a recordar a les víctimes del nazisme. Aquestes llambordes es situen, sempre que sigui possible, en vies de pas pròximes al darrer habitatge de la persona deportada. El regidor de la coalició va manifestar que aquesta mena d’homenatges són necessaris per a una qüestió de reafirmació democràtica envers el totalitarisme, per la recuperació de la memòria

històrica i per dignitat antifeixista, que ha de recordar la necessitat de seguir plantant cara a les noves formes del feixisme i al creixement de l’extrema dreta.

Per últim, el govern va presentar una proposta seguint les instruccions del Ministeri d’Hisenda, per agrupar tots els crèdits corresponents al Pla d’Ajust per un import de 13,7 Milions en un únic crèdit. Des de Som Poble – ERC es va presentar una esmena en el qual es demanava que encara que el nou crèdit permeti la no amortització de 8 milions de crèdit entre els anys 2020 i 2021, aquests diners es segueixin amortitzant durant els anys esmentats, per no haver de pagar 8 milions al final d’aquest període. Lluís Navarrete va manifestar que en èpoques recents no s’ha tingut prudència i cura de l’endeutament. El manteniment del pagament de deute és una manera de prevenir la repetició dels errors del passat. A més, tal com va afirmar el regidor, aquesta és una recomanació recollida tant en l’informe de la Intervenció Municipal i com en un altre del Departament d’Economia de la Generalitat. Finalment, el govern va rebutja aquesta esmena, fet que la coalició considera força preocupant, ja que pot situar les finances del municipi en una situació molt difícil en pocs anys.