criminalització

L'Ajuntament de Palma vol multar l'OCB amb 55.000 euros per haver acollit un concert de Cucorba a Can Alcover

'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma ha comunicat a l'Obra Cultura Balear la resolució per la qual ha proposat una sanció a l'Entitat de 55.000,50 euros per haver acollit a Can Alcover - Espai de Cultura un concert del grup d'animació infantil Cucorba.

El concert va tenir lloc el passat 15 de setembre de 2018 en el marc de la FirONA, la fira de comunicació i Cultura organitzada per l'Associació Ona Mediterrània.

Segons la denuncia presentada per la Policia Municipal de Palma, el concert va «causar molèsties per renous als veïns» i els responsables de l'activitat «varen manifestar tenir llicència però es varen negar a mostrar-la».

La realitat és que el president de l'Associació Ona Mediterrània es va fer responsable de l'organització de l'esdeveniment i que el President de l'Obra Cultural Balear, que era present també al concert, va mostrar una còpia de la llicència als agents de policia.

L'OCB considera una aberració que se la pugui sancionar per haver acollit, al centre cultural de la seva propietat, un concert d'un grup de música infantil a les 12 del migdia i farà les oportunes al·legacions i es reserva el dret de denunciar els qui hagin comès fals testimoni i prevaricació en aquest cas.

L'OCB també vol aprofitar per reivindicar una vegada més la necessitat de que l'Ajuntament de Palma deixi de criminalitzar i perseguir les activitats culturals i exigeix a la institució que col·labori amb les entitats ciutadanes que s'esforcen per fer de Palma una ciutat dinàmica plena de vida i de cultura.