Jornada sobre les lluites per la justícia climàtica a Torroella

El proper dissabte 7 de setembre tindrà lloc a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí el monogràfic “Aprenem de les lluites per la justícia climàtica” organitzat pel CDR Empordanet.

L’acte començarà a les 11 hores amb la benvinguda per part del CDR i la projecció del discurs de Greta Thundberg a l’ONU el desembre de 2018 i d’un reportatge sobre la vida dins d’Extinction Rebellion. Tot seguit tindrà lloc un debat participatiu amb representants a Girona dels col·lectius Fridays for Future i Extinction Rebellion. A continuació hi ha previst un dinar al mateix espai i després, a les 14 hores una videoconferència i debat en directe amb Roger Hallam, activista ambiental i co-fundador d’Extinction Rebellion, el moviment social i polític que utilitza la resistència no-violenta per protestar en contra de la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat, el risc d’extinció humana i l’esfondrament ecològic.

Aquesta és la tercera jornada del cicle de videofòrums “Rebel·la’t”, tàctiques i estratègies per a la desobediència civil, organitzat pel CDR Empordanet en col•laboració amb altres CDR veïns. A la primera jornada es va parlar sobre “El seu poder és la nostra por”, amb la projecció del documental “Everyday Rebellion” i a la segona de les lluites per la defensa del territori, amb la projecció del documental “Entre el cel i la Terra. La lluita pels aiguamolls”.

L’organització CDR Empordanet forma part dels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR). Són un conjunt d'assemblees locals, de barri, comarcals i nacional amb l'objectiu de defensar, en primera instància, el referèndum de l'1 d'octubre i la República Catalana posteriorment, des de l'estratègia de la no-violència. Les assemblees aglutinen membres de diverses entitats i persones independents que busquen organitzar aquesta defensa poble a poble i barri a barri.