Guanyem Badalona en Comú censura les declaracions de l'alcalde sobre el centre de menors no acompanyats a la ciutat, i les considera gravíssimes i irresponsables.

Guanyem Badalona en Comú considera que va fer un sacrifici important per evitar un alcalde racista a Badalona, i que ara Pastor està copiant literalment el seu discurs incendiari i populista que criminalitza uns menors i la immigració en general.

Les declaracions d’Alex Pastor d’ahir dijous 12 de setembre després d’una reunió amb veïns del barri d’Artigas han despertat una onada de rebuig entre els grups de la oposició. Pastor va tuitar que havia “conseguido” que la Generalitat no instal·lés un centre de menors no acompanyats al barri en to de celebració.

GBeC exigeix al PSC, als Comuns ia Podem, que formen part del govern municipal, un posicionament clar en aquesta qüestió i una actuació responsable que permeti solucions reals i d'acompanyament als menors no acompanyats que arriben a la nostra ciutat.

Dolors Sabater, presidenta del grup municipal Guanyem Badalona en Comú declara “L’Alcalde Alex Pastor, en aquests tres mesos des de la investidura, ha actuat de manera incompetent i irresponsable i no ha respost a la confiança depositada per part dels regidors i regidores de GBeC”.

A més, sobre les accions que es puguin emprendre conjuntament amb altres grups Sabater declara que “cal una resposta política unànime i contundent de tots els grups municipals per evitar que Badalona es torni a projectar com una ciutat racista, quan és una ciutat d'acollida i de convivència compromesa amb els drets humans”.