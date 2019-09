Privatitzacions

Es presenta la Plataforma Aturem la Llei Aragonès i les accions que duran a terme

Demà a les 11h, es presentarà en una roda de premsa a la plaça Sant Jaume de Barcelona, la Plataforma Aturem la Llei Aragonès. Aquesta plataforma, conformada per prop de 50 col·lectius i organitzacions socials, sindicals i polítiques - entre elles la CUP Crida Constituent -, té com a finalitat fer front comú contra l’aprovació de la Llei de contractes de Serveis a les Persones, que permetrà l’externalització de serveis bàsics de l’àmbit educatiu, sanitari i social que garanteixen drets fonamentals.

A la roda de premsa intervindran representants dels tres sectors afectats directament per la tramitació d’aquesta llei. En representació del sector educatiu, intervindrà Belén Tascón, presidenta de la FaPaC; pel que fa al sector social, hi haurà Concep Miró, membre de la IAC; i Toni Barberà, membre de Marea Blanca, explicarà com afectarà la Llei Aragonès al sector de la sanitat.

També s’anunciaran les properes accions conjuntes previstes per la Plataforma Aturem la Llei Aragonès.