1-O

Endavant (OSAN) organitza una nova retirada de plaques franquistes

El nucli d’Endavant (OSAN) al Baix Camp ha organitzat una nova retirada de plaques franquistes per commemorar una data tan assenyalada com és el Primer d’Octubre. Després d’haver programat una acció similar pel passat 1 de maig i 11 de setembre, ara se’n farà una tercera tal com es va anunciar fa unes setmanes. La retirada tindrà lloc el dimarts 1 d’octubre i començarà a les 18 h des del Casal Despertaferro de Reus. El recorregut finalitzarà a la concentració organitzada per Òmnium i l’ANC a les 20 h a la plaça del Mercadal.

L’objectiu d’aquestes accions és reactivar la mobilització als carrers per mostrar rebuig cap a la nova onada repressiva vers l’independentisme. De fet, aquest dilluns 30 de setembre ja s’ha organitzat una primera empaperada popular i col·lectiva a les 20 h per escalfar motors, i que significarà l’inici de diverses mobilitzacions que podrien allargar-se fins que el Tribunal Suprem dicti la sentència de l’1-O.

L’organització considera que amb l’empresonament dels 7 membres del CDR, acusats de terrorisme en un procediment ple d’irregularitats, l’Estat ja ha dictat sentència contra tot el moviment independentista. Així mateix, creu que la millor resposta a aquesta nova ràtzia i a la sentència del judici del procés passa per activar de nou els carrers per desbordar la repressió de l’Estat i l’autonomisme del Govern de la Generalitat.