Per la Independència

Endavant aposta per la mobilització massiva, permanent i sostinguda per culminar el procés

Endavabt (OSAN) ha editat un llibret Una estratègia nacional d’Unitat Popular | Construir un nou camí cap a la República dels Països Catalans, el socialisme i el feminisme on exposa que "la via revolucionària és l’únic camí cap a la consecució dels nostres objectius polítics. Com fer una revolució al segle XXI dins un estat occidental és un debat que caldrà afrontar sense apriorismes. Ara bé, aquests darrers anys ens han mostrat que no hi ha dreceres que permetin saltar-se la pantalla de la revolució. No hi ha resultats electorals ni xifres de manifestants ordenades que per si soles provoquin canvis. L’accés del poble al poder polític requereix d’una acció combinada de formes d’autoorganització i de lluita al marge de la política formal representativa".