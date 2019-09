Per la República

Embarcacions de tota mena i esportistes omplen el litoral de Catalunya en l'onada per Independència

Esportites per la República havien convocat i dissenyat l'acció per reivindicar la Independència i exgir la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats

Les embarcacions han sortit de diferens ports, des de Colera i acabant per Sitges, tot passant per l’Escala, Begur, Palamós, Blanes, Arenys de Mar, Mataró o Badalona. Al litoral nord-català també s'han sumat a l'acció.

L’acte ha estat organitzat per Esportistes per la República, i ha rebut el suport de diversos col·lectius, com Clam per la Llibertat, Fem Consell, Free Romeva, la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, diverses territorials de l’ANC i els Foreign Friends of Catalonia. David Ferrer, portaveu de la Onada per la independència, ha explicat que l’objectiu de l’acció és “internacionalitzar l’afer català” i “recuperar l’estelada com a bandera aglutinadora”.

Al voltant de les dotze del migdia han arribat al Pont del Petroli de Badalona diversos nedadors amb les lletres de la paraula “independència”, entre els quals dos fills de Raül Romeva. L’eurodiputada, Diana Riba, companya del dirigent independentista empresonat, ha dirigit algunes paraules als assistents després del manifest.