Festa de Bassegoda

El Centre Excursionista Empordanès celebra la 42ena Festa de Bassegoda amb l'actuació de Jaume Arnella

Com es porta fent des de fa 42 anys el Centre Excursionista Empordanès celebra la Festa de Bassegoda amb la tradicional arrossada popular. Serà el proper diumenge dia 22 de setembre. La festa es farà al Casalot, un indret idíl.lic amb vistes al Puig de Bassegoda.Hi han programades diferents activitats que culminaran amb ball fins a mitja tarda.

Enguany el concert vermut el farà Jaume Arnella, l'últim romancer en actiu dels Països Catalans. Arnella és un folklorista català amb una llarga trajectòria. Ha publicat una quarantena de treballs discogràfics i a finals dels anys seixanta va formar part de l'històric Grup de Folk.

A ¼ d'11 l'entitat ecologista IAEDEN oferirà una sortida naturalista per l'entorn del Casalot. I abans del concert de Jaume Arnella l'activista social Antònia Solsona serà l'encarregada de fer el pregó.

La Festa de Bassegoda es porta fent sense interrupció des del 1976. Per a celebrar l’acabament de les obres d’adequació de can Galan com a Refugi de Bassegoda, es va fer una arrossada popular i una petita festa que va servir per inaugurar el Refugi. A partir d’aquí va néixer la idea d’organitzar cada any pels voltants de Sant Miquel -data en la qual se celebra la Festa Major del poble de Bassegoda- una diada social del Centre Excursionista Empordanès.

La Festa de Bassegoda és oberta tothom i cada any si reuneixen més de 400 persones.