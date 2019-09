10-N

Decidim proposa una candidatura unitària de progrés valenciana

Emplaça a partits i entitats a garantir una presència forta a Madrid que denuncie les necessitats que patim i defense els drets del poble del País Valencià

La nova convocatòria d’eleccions a l’àmbit estatal està provocant greus conseqüències al País Valencià. La crisi política oberta per la demanda de retallades de 450 milions d’euros per part del govern central, resolta temporalment amb un nou préstec del FLA, n’és una clara mostra. És a dir, la crisi de flux monetari s’ha solucionat perquè el govern del PSOE (en funcions) ha decidit cobrar-nos interés per donar-nos els diners que són legítimament nostres i que no arriben excusant-se en el fet que no s’ha format govern a Madrid.

El País Valencià va decidir democràticament un govern progressista en les eleccions del passat abril, es va formar un govern del Botànic 2, que tenia com a tasca primordial solucionar les emergències del país.

Creiem que la majoria de les forces polítiques i del conjunt de la societat valenciana tenen clar que aquestes emergències socials, ecològiques i territorials del País Valencià no poden suportar per més temps un bloqueig polític de l’Estat, alhora que creix la consciència que tenim dret a decidir com a poble sobre els nostres recursos i els nostres drets, dret que ha de ser respectat independentment de qui controle el govern estatal.

Per això, emplacem a totes les forces polítiques valencianes a estudiar la possibilitat de conformar una candidatura unitària de progrés valenciana de cara a una nova convocatòria d’eleccions en l’àmbit estatal. Una candidatura que, tot i mantindre les proporcions escaients, incorpore totes les forces polítiques que volen defensar els interessos socials valencians i persones significatives de la societat civil de l’àmbit acadèmic, econòmic, sindical, feminista i ecologista, sempre comprometent-se a garantir l’estricta fidelitat als interessos de la majoria del nostre poble.

Aquesta candidatura hauria de dotar-se d’un programa de mínims al voltant dels grans problemes que hem d’afrontar com a societat: infrafinançament, deute i espoli; defensa d’un nou model econòmic i d’infraestructures en consonància amb la Declaració d’Emergència Climàtica; recuperació dels drets laborals, socials, sanitaris i de cobertura social que s’han perdut en l’última dècada; increment i aplicació efectiva de totes les mesures contra la violència de gènere i un programa que garantisca veritablement la igualtat de drets de totes les persones i garantia dels drets lingüístics dels 5 milions de valencians i valencianes.

Aquesta candidatura en clau de país, podria complir la formidable tasca de fer front als reiterats entrebancs jurídics o polítics que acostumen a emprar en contra de les decisions acordades democràticament a les nostres institucions.