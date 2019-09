Pensions

Concentració de pensionistes de tot l'estat espanyol a Madrid

Els pensionistes de tot l'estat espanyol es movilitzaran pel proper 16 d'octubre a Madrid per a "ser escoltats". Primer es manifestaran a la Porta del Sol i després davant del Congrés espanyol dels Diputats amb l'objectiu que la Coordinadora Nacional de pensionistes sigui rebuda i escoltada pel Govern espanyol, i formi part integrant de les negociacions.

Volen demotrar al govern de l'Estat espanyol, a la classe política en general, i als interessos econòmics que no estan disposats a tornar a les seves llars, sense la segurat d'un bon futurs de les pensions. Així com també la seva determinació amb la presència de 280 plataformes territorials davant de la seu del Congrès espanyol, on es posarà de manifest la seva implantació territorial.

A més pensionistes de Rota, Euskadi, Cantàbria i Castella León, recorreran a peu els centenars de quilòmetres que els separen de Madrid, amb l'esforç que això suposa per a unes persones, que encara que es trobin bé físicament tenen una edat ja una miqueta avançada.

Aquestes columnes sortiran de Rota el dia 20 de setembre i de Bilbao el 23 de setembre, per a coincidir tots a Madrid el dia 16 d'octubre on es convoqués una gran manifestació des de la Porta del Sol fins al Congrés dels Diputats, davant del Congrés espanyol amb les 280 plataformes amb les seves pancartes, es registrarà un document en el Congrés espanyol amb les seves peticions al Govern i al Congrés espanyol, on se celebrés una roda de premsa, per a acabar amb la intervenció dels portaveus de COESPE, que es dirigiran a tots concentrats