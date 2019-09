Amb el Consell de la República Catalana. Organitzem-nos!

El comunicat de 14 de setembre del Govern del Consell per la República Catalana, en endavant Consell de Govern, representa un canvi respecte a l’actitud anterior, tot agafant les regnes de la iniciativa política que fins Pedralbes havia portat el Govern de la Generalitat. Davant d’una presumible inhabilitació del President Torra (encara que la inhabilitació real després de tots els recursos possibles no es doni fins la tardor del 2020) el Consell de Govern s’avança amb tres propostes importants:

Pren la iniciativa d’una possible negociació amb el govern de l’Estat, amb la condició d’intermediació internacional. Crida a la mobilització per implantar la República. S’avança a declarar unes possibles eleccions al Parlament de Catalunya com a referendàries.

Tot plegat sembla posar pressió a l’Estat espanyol davant la presumible resposta a la sentència, i en els començaments del nou cicle de crisi econòmica, que posarà en els propers mesos l’economia espanyola a les portes d’una intervenció que podria ser no només econòmica sinó també política, seguint els exemples passats de Grècia i Itàlia.

En el terreny interior, tot indica que el Consell de Govern dóna per finalitzada l’actual legislatura a mig termini, per dos motius. Un per la possibilitat d’absència de pressupostos que podria portar de la mà un adelantament electoral. L’altre, abans d’un any, per la pressumible inhabilitació del President Torra. D’alguna manera, el Consell de Govern es propossa liderar políticament el Principat, en un escenari de buit de poder a curt o a mitjà termini. L’aparició a començaments de l’any vinent de la nova eina anomenada IdentiCat facilitaria la gestió interna i potser la del propi Consell si tenim en compte que l’adcripció a l’IdentiCat serà personal i voluntària.

En el terreny exterior, la principal tasca, fins ara, del Consell de Govern, la internacionalització del conflicte, agafa més sentit que mai, ja que es situa en posició d’interlocutor amb l’Estat espanyol de la mà intermediària internacional. Tot fa pensar que aquesta intermediació podria estar pactada amb agents exteriors, i esperem que aquesta vegada hi sigui de debò, del contrari seria un altre brindis al sol.

Constituents saludem la iniciativa i entenem les tres propostes. Ens enfoquem en la segona, la implantació de la República catalana, comprenem la necessitat de negociació internacional la qual només es durà a terme en el context d’un fort embat alliberador per part de la mobilització popular i, si s’escau, podríem estar d’acord en la caracterització de referendàries de properes eleccions al Parlament, si encara són autonòmiques.

Assumim la necessitat de l’impuls d’accions de desobediència civil que s’escaiguin dins del marc de la lluita noviolenta massiva, les opcions unitàries en presència per tal d’organitzar el poble, com ara el Consell per la República Catalana i els Consells locals de la República, així com continuem impulsant les propostes de la Taula per al Procés Constituent dins del marc dels debats organitzats per les Enteses territorials del Debat Constituent. En definitiva, impulsem les noves institucions republicanes.

Fem una crida a les Entitats més actives, als CDR‘s i a la població republicana en general per tal que estiguin a l’alçada dels moments polítics que s’acosten i s’integrin i coordinin al voltant del Consell per la República Catalana. Sumem forces de cara a les accions unitàries que s’enfrontin a una sentència condemnatòria, i fem d’aquest nou embat democràtic la fi del règim del 78 a la nostra terra.

EN DEFENSA DE TOTES LES LLIBERTATS, VISCA LA REPÚBLICA CATALANA!

Barcelona, a 21 de setembre de 2019