40.000 euros en ajudes a la promoció del català a Menorca

El Consell de Menorca ha anunciat aquest dilluns la concessió d'ajudes per al foment del català en el sector empresarial, associatiu, esportiu i d'edició per un import total de 39.183 euros.

De les 38 sol·licituds rebudes, 15 s'han presentat per a la promoció de la producció de llibres, música i vídeos, altres 15 per a la presència del català a les empreses. La resta es distribueixen per a l'esport i activitats de dinamització lingüística promogudes per entitats de Menorca. El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha valorat positivament la convocatòria, i ha destacat els beneficis que representen les ajudes per a diferents sectors de la societat menorquina.