10N: I ara quina milonga ens explicaran?

Ens diuen que el 10N es "repeteixen" les eleccions espanyoles i no és veritat. El diccionari diu que "repetir" és "fer que (una cosa) s'esdevingui, ocorri, aparegui, de nou". Doncs no, les eleccions no es "repeteixen" perquè des del 28A fins avui hem après moltes coses.

Hem après que el PSOE no mourà ni un dit per fer polítiques socials justes i que és una part més de l'IBEX lladre que desnona, talla el llum, suca dels impostos que paguem i evadeix impostos. Algú podria dir que això molts ja ho sabien el 28A. Cert. Però també és cert que altres sembla que no ho sabien. Els Comuns, per exemple, van dir el 28A que calia formar un "govern de progrés" amb el PSOE i que "estirarien el PSOE cap a l'esquerra". El que sabem avui és que això és impossible. El PSOE ha dit que mai, que no, que ens oblidem. "D'esquerres i de progrés", res. Recordem-ho el 10N.

Hem après que el PSOE no mourà ni un dit per aturar la repressió. Al contrari: l'Advocacia de l'Estat al costat de Vox, la Fiscalia afinant-ho i Borrell escopint-nos a la cara des de Brussel·les. Algú, un altre cop, dirà que això ja ho sabíem. Cert. Però també és cert que ERC ha volgut donar a Sànchez i Borrell tot el poder de l'Estat. Potser alguns no ho sabien tot això el 28A? Perfecte. Però de cara al 10N ningú podrà ja dir que no ho sap.

Hem après que Podemos està disposat a posar-se al costat del PSOE, del PP, de Ciutadans i de Vox per aplicar el 155. És dur escriure això i és dur dir-ho amb tanta cruesa, però és el que hi ha. Alguns ja ho deien abans del 28A i recordaven, per exemple, Monedero defensant l'aplicació de l'article: "Se habian vuelto locos los catalanes, había que aplicarlo". Des dels Comuns van marcar distàncies: Monedero no té càrrec orgànic, és una opinió personal de Monedero, etc. Avui, de cara al 10N la cosa està més clara. Pablo Iglesias ho ha dit amb la màxima claredat: si cal aplicar el 155, s'aplica. Si algú dubtava el 28A, ja té el dubte resolt.

Repetir eleccions? Si després d'aquests 5 mesos algú ens intenta colar segons quines coses, hauríem de demostrar que, com a societat, hem après moltes coses. Que cada un voti el que vulgui, però tenim dret a demanar que no ens menteixin a la cara.

El dia s'apropa. Votem el que votem el 10N, és més que probable que haguem de tornar a sortir al carrer, que haguem de desobeir, que haguem de tornar a posar el cos com vam fer l'1-O. Quina milonga ens explicaran quan la repressió continuï i s'acarnissi, encara més, amb milers de persones? Quina milonga ens explicaran per fer-nos creure que els nostres vots hauran de servir per donar-li el poder a qui ens seguirà picant, ens seguirà empresonant i seguirà destruint les institucions catalanes. Friso per sentir aquestes milongues. I friso perquè demostrem que ja no colen.