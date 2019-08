Un F18 espanyol és interceptat per caces russos al Bàltic

Caces russos Su-27 han interceptat avui a un F-18 de l'OTAN que es va intentar acostar a l'avió on viatjava el ministre de l'Defensa rus, Serguei Xoigú, quan aquest sobrevolava aigües neutrals del mar Bàltic. Al vídeo que va divulgar el canal del Ministeri de Defensa rus, "Zvezda" (Estrella), es veu com els caces russos obliguen al F-18 a allunyar de l'avió de Xoigú que volava de l'enclavament rus de Kaliningrad a Moscou. A les imatges es pot distingir aparentment la insígnia espanyola quan l'avió de l'OTAN fa la maniobra d'allunyament.

"Mira, aquest és el número de casc", diu una veu en rus al vídeo, de menys de mig minut de durada. Al juny de 2017 un altre caça de l'Aliança Atlàntica ja va intentar acostar-se perillosament a l'avió de Xoigú sobre les aigües del Bàltic, encara que en aquella ocasió era un F-16 de les Forces Aèries poloneses, segons informa l'agència Interfax. Xoigú ha advertit en el passat sobre els "riscos" de l'augment dels vols dels avions de guerra aliats a prop de les fronteres russes i del perill de "provocacions i incidents militars". La Ministra de Defensa espenyola "segueix amb atenció" i està plenament informada de l'incident d'un F-18 espanyol amb dos caces russos sobre el mar Bàltic però delega a l'OTAN les explicacions del que ha passat.

Des del 2015 l’exèrcit espanyol té el destacament aeri “Vilkas” a Lituania des d’on “vigilen que l'exèrcit rus no accedeixi a l’espai aeri dels països bàltics” (L’ex-ministre de Defensa espanyol José Manuel García-Margallo va vincular la presència de l’esquadró aeri espanyol al Bàltic amb el fet que aquests països no donessin suport a la independència de Catalunya). Fa uns 18 mesos la situació política a Catalunya i la presència militar espanyola al Bàltic va propiciar que l’agència de notícies russa Sputnik fes una broma a la llavors ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, en la qual dos humoristes que es fan passar per membres del Ministeri de Defensa de Letònia informaven que el president Carles Puigdemont era un espia rus anomenat Cipollino.