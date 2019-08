En defensa del territori

S'inicien les obres de restauració de la llacuna permanent de l'estany de Sils

L’Estany de Sils es troba colmatat, sec i amb poca biodiversitat. Aquest dimecres s’inicien les obres que volen recuperar la superfície de làmina d’aigua així com controlar la població de canyís per a permetre un espai obert amb més espècies i més activitat biològica durant tot l’any.

La Fundació Emys, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’Ajuntament de Sils i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el passat mes de novembre un conveni per la gestió de l’Estany de Sils. Durant els darrers mesos s’ha anat elaborant un Pla de Gestió, que està permetent identificar les principals problemàtiques de l’estany.

Malgrat que el Pla de Gestió no ha finalitzat, l’Estany s’ha dessecat completament durant bona part de la temporada estival i, conscients del seu estat, s’ha procedit a iniciar les obres de restauració del seu estat ecològic a fi de garantir la seva riquesa natural.

Les obres, finançades i dirigides principalment per Fundació Catalunya la Pedrera i Fundació Emys, es centraran en descolmatar la llacuna (treure la capa de sediments que s’ha anat acumulant amb els anys) i controlar la població de canyís (Phragmytes australis), la qual és una espècie autòctona però que en aquest cas s’ha expandit molt i dificulta la presència d’espais de làmina d’aigua.

Les obres començaran avui dimecres i es preveu que durin unes dues setmanes, durant les quals es produirà moviment per trànsit rodat a la zona de l’Estany i s’hi podrà observar maquinària a l’interior. Alhora, 24 voluntaris del Camp de Voluntariat Internacional impulsat per la Fundació Emys, realitzaran tasques manuals de suport per contribuir a recuperar la làmina d’aigua i la funció ecològica de l’espai amb el suport de l’Ajuntament de Sils a través de la brigada municipal i part del material.

L’estany de Sils és un espai natural protegit dins de la Xarxa Natura 2000 europea, amb especial interès com a zona humida per a la població d’ocells migradors i també per la tortuga d’estany (Emys orbicularis), espècie protegida a nivell català on només queda una població madura de forma natural, la de la Plana de la Selva.

Un cop finalitzades les obres es preveu que durant uns dies l’espai natural no estigui en les condicions òptimes per a ser visitat, però que en el període de 6 mesos puguem disposar de nou d’un espai en bones condicions de conservació.

Aquesta és la primera i més urgent acció per a recuperar la riquesa natural de l’Estany, que tindrà continuïtat amb noves actuacions en els propers mesos a fi de millorar l’estat de conservació de l’espai.