Presentació de la biografia d’Alexandre Deulofeu: "L'home que no llegia els diaris" a la Selva de Mar

Els autors de «L’home que no llegia els diaris» (Columna Edicions), David de Montserrat i Nonó i Juli Gutiérrez Deulofeu presenten la biografia d’Alexandre Deulofeu, el creador de la Matemàtica de la Història.



Amb aquests interrogants s'ha publicitat la presentació d'aquest llibre sobre Alexandre Deulofeu:

"Es pot historiar el futur? Es poden predir amb certesa esfereïdora grans canvis geopolítics? Té sentit mirar el passat per pronosticar l’avenir? Realment algú coneix els designis d’imperis, cultures i civilitzacions? Qui? Un geni? Un bufanúvols? Un observador privilegiat? I si hi ha un qui, com és i com hi arriba? El «qui» és un català i, el «què», la «Matemàtica de la Història»."

Alexandre Deulofeu i Torres (L’Armentera 1903 - Figueres 1978) passa per aquest món amb una sola cabòria. Farmacèutic de professió però filòsof de la història per devoció, com l’apotecari que prepara les seves fórmules per guarir malalties, el protagonista d’aquesta biografia troba la fórmula per evitar els grans mals a la Humanitat o, com a mínim, per mitigar-los. Una aportació espectacular reconeguda per il·lustres admiradors com Salvador Dalí, Francesc Pujols o Pau Casals i criticada igualment per altres il·lustres com l’historiador Jaume Vicens Vives o l’escriptor Josep Pla. Per la temàtica tractada som davant del paradigma del català més universal de tots però, paradoxalment, sense ni «ser» al seu propi país.



Dia i hora: Divendres, 9 d’agost de 2019 a les 19h.

Lloc: Centre Cultural «Les Escoles» Carrer Port de la Selva, 11, 17489. La Selva de Mar.