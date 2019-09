L'extrema dreta intenta apropiar-se de les protestes contra la criminalitat i la delinqüència a Barcelona. Així, un grup ple de militants ultradretans couen la manifestació prevista pel proper 22 de setembre a Barcelona.

Neonazis lideren l'organització d'una manifestació de les patrulles ciutadanes

Què tenen en comú l'home detingut per voler disparar a Pedro Sánchez i la manifestació "contra la criminalitat i la delinqüència" convocada pel pròxim 22 de setembre a Barcelona? El nexe és l'organització neonazi Recuperemos España: Frente Nacional Identitario (REFNI).

Templers i paramilitars ucraïnesos

El franctirador amb afanys de magnicida, Manuel Murillo, n'era simpatitzant i havia participat de les reunions de l'organització. Un dels quatre administradors del grup de Facebook des d'on s'organitza la protesta i qui exerceix, sens dubte de mestre de cerimònies, és José Alberto Pérez Molina, exmilitar i president de REFNI. És ell qui en una publicació anuncia que la manifestació tindrà lloc el pròxim 22 de setembre a les 11 hores amb inici a plaça Urquinaona i final a plaça Sant Jaume, coincidint amb les festes de la Mercè. A més, s'ofereix un número de contacte per tot aquell que hi vulga participar, un número que correspon amb el telèfon de Pérez Molina.



El líder de REFNI és conegut per participar de manifestacions espanyolistes vestit de templer, però substituint la típica creu per un Wolfsangel, runa nazi que simbolitza els moviments nacionals identitaris. De fet, segons va publicar el diari Público, aquesta organització té vincles amb la Lliga de Matteo Salvini, el partit ultracatòlic Llibertat i Justícia de Polònia, i les organitzacions ucraïneses nacionalsocialistes Svoboda i Batalló Azov -aquests darrers de caràcter paramilitar. Membres de les organitzacions d'Ucraïna residents a l'Estat espanyol formarien també part de REFNI.



Pérez Molina, però, no és l'únic administrador del grup de Facebook en qüestió, que porta per nom 'BASTA YA, acción ciudadana contra la delicuencia' i que és d'accés públic. N'hi ha altres tres.

Gimnasos, taxistes i Desokupa

Un d'ells és Marc Anton Pons, un dels líders de les patrulles ciutadanes que actuen sota el nom de Salvalona i que compta entre els seus impulsors amb Alberto 'Tito' Álvarez, portaveu d'Elite Taxi Barcelona i qui va encapçalar les protestes del sector la primavera passada. Pons, boxejador, a més, destaca per ser el director de l'empresa de seguretat Premiere Services.

Segons exposava La Directa en un reportatge, Premiere Services hauria mantingut una col·laboració estreta amb Desokupa. El líder d'aquesta organització que s'encarrega d'efectuar desallotjaments sense ordre judicial, Daniel Esteve, i Marc Anton Pons es coneixerien, segons el mateix mitjà, "del món de la lluita professional i de l'entorn de gimnasos com el Puro Impacto". Cal recordar que Esteve, que el 2008 va ser acusat d'extorsió i segrest en tant que impulsor d'una empresa de cobradors de morosos, manté bona relació amb el món ultradretà i que un bon nombre dels treballadors de Desokupa tenen vincles amb aquest entorn. És el cas, per exemple, d'Ernesto Navas, que va ser condemnat per apunyalar un antifeixista a Barcelona i que du tatuat el nom de Rudolf Hess -qui fou cap del partit nazi en temps de Hitler.

Reconversió espanyolista

Pons també manté contacte, a través de les seves xarxes socials, amb altres personatges destacats de l'extrema dreta catalana, com el número dos de Vox a Mataró (Maresme) i líder del Grup de Defensa y Resistencia 'Segadors del Maresme', José Casado.



Aquest fet enllaça amb una altra de les qüestions troncals que vehiculen aquestes patrulles ciutadanes. Com ja va passar per exemple al Masnou (Maresme) en la protesta contra els menors no acompanyats, les xarxes de comunicació i els grups d'afinitat creats arran de l'oposició al procés independentista -especialment durant la tardor de 2017-, un cop reconvertits, són ara un pilar important del moviment que reivindica més mesures de seguretat. Ho demostra, per exemple, el fet que una altra de les administradores sigui Anna Infinimet, moderadora del moviment Tots Units.



Aquesta organització espanyolista és una plataforma "d'acció conjunta" de les associacions Borbonia, Catalunya por España, Catalanes por la Ley, Segadors del Maresme -que lidera Casado-, Unió de Mossos per la Constitució, Valentia Fórum -organització tradicionalista xenòfoba que dinamitza l'ultradretà Casal Romeu de València- i l'organització ultradretana Somatemps -actualment presidida per l'ultracatòlic Javier Barraycoa i abans per Josep Alsina Calvés, exmilitant de Fuerza Nueva i del Partit Espanyol Nacional Socialista, també director de la revista ultradretana Nihil Obstat. De fet, Infinimet apareix en les fotos de presentació del moviment el dia 8 de novembre de 2018 al costat d'Alsina i Casado entre d'altres. En aquell acte, segons ha pogut constatar EL TEMPS, entre els assistents hi havia també Pérez Molina, president del REFNI.



Finalment, la quarta administradora es fa dir Cristina López Márquez i, malgrat que no ha estat possible identificar la seva adscripció a cap organització, llueix a la seva foto de perfil, com Pérez Molina, la runa nazi Wolfsangel.

Vox, UltrasSur i "caça-rates"

Més enllà dels administradors, entre els membres del grup hi ha membres de diferents sectors de l'extrema dreta catalana i estatal. Una representació nodrida la té Vox. Dins el grup hi ha Carlota Sales, que en el seu moment havia estat afí a l'organització neonazi Democracia Nacional i que darrerament s'ha deixat veure en paradetes i actes del partit de Santiago Abascal. També hi consta qui fou candidat a l'alcaldia de Vox a Sant Feliu de Llobregat, Jordi Rangel, que va obtenir 644 vots i no va arribar al 3% dels sufragis de la ciutat del Baix Llobregat.



Altres dos membres tenen passat en l'extinta Plataforma per Catalunya. És el cas del regidor del PP a Vilanova del Camí (Anoia) i excandidat de la formació xenòfoba, Miguel Marcé. També el de Montserrat Miñarro Bisbal, que fou número dos de la llista de PxC a Martorell (Baix Llobregat) i que havia participat de l'organització islamòfoba Pegida.



Hi ha també persones properes al partit neonazi Democracia Nacional, entre elles, Jordi Roca, líder de la Jefatura del Vallès de Rebels Hispania -un grup de motards ultradretans- i que amb anterioritat havia format part del capítol català de No Surrender, un motorclub d'origen holandès considerat banda criminal en diferents països europeus. Relacionats amb la formació nacionalsocialista, hi ha també una dona que es presenta com a membre del Frente Femenino, una organització antifeminista vinculada a Democracia Nacional.



Destaca també el cas de Juan Riera, que comparteix al grup un vídeo de l'organització xenòfoba amb arrels a Finlàndia Soldats d'Odin i que organitza patrulles ciutadanes. El vídeo l'acompanya amb un comentari: "hem de fer comandos i sortir a caçar rates".

Finalment, dins el grup destaca un conjunt de persones de perfil neonazi amb residència fora de Catalunya i que exposen obertament relacions amb els UltrasSur, els hooligans ultradretans que animen al Reial Madrid, alguns dels membres dels quals han estat acusats d'organització criminal.



Tot plegat constata que, passat el boom del procés independentista, les xarxes creades per fer front aquest estan essent reconvertides per liderar les mobilitzacions "contra la criminalitat i la delinqüència". Caldrà veure com s'interrelaciona això amb les protestes veïnals que van en la mateixa direcció, com les dels darrers dies a diferents barris de Barcelona on hi han participat també membres d'aquest grup.