Maçons a lescola

Un digital anomenat 'Ñ Pueblo' diu que l’associació anomenada Padres y Madres por la Verdad ha “descobert” que a l’escola catalana hi ha maçons, cosa que m’ha il·lusionat, perquè és una “acusació” que no se sentia des dels temps de Franco. Expliquen que “es de conocimiento popular que la masonería está detrás del movimiento independentista, pues responde a intereses de Francia y de élites económicas europeas esclavas de Georges Soros, el multimillonario estadounidense". Com és que aquest tal Soros no m’ha estat presentat?

En fi, no dubto que algun maçó hi deu haver a l’escola catalana, com potser també entre els carnissers del Bon Preu i els activistes de la meva ONG Geògrafs Sense Fronteres. Però dubto que aquests “padres y madres” puguin determinar que els mestres expliquin, si no és a tall informatiu, els principis filantròpics de la lògia. Vull dir que potser troben que adoctrinar en la maçoneria és explicar, per exemple, que la Gran Lògia Catalana es va fundar l’any 33 i que l’acta de constitució és a l’arxiu de Salamanca.

Tinc dues hipòtesis que vindrien a explicar per què aquests pares i mares sospiten. La primera és que hagin sentit que un mestre crida algú pel cognom i el cognom sigui Massó o Masó o Maçó. La segona és que hagin assistit a una representació de la llegenda de sant Jordi i el drac, revisitada, com se sol fer ara. És a dir; amb un drac vegetarià i pacifista, un sant Jordi pusil·lànime i una princesa punk que se salva sola. Els nens representen l’obra amb una actitud que oscil·la entre l’entusiasme absolut i el fàstic extrem. Entenc que potser aquests “padres y madres”, veient el professor de mates vestit amb cota de malla, enfrontant-se a un drac (fet pels de sisè al taller de gegants) mentre la princesa (amb roba arreplegada a l’AMPA) s’ho mira, s’han temut el pitjor: han pensat que s’obligava la canalla a fer el ritual de l’Estricta Observança Templera, creat per Eques ab Ense, “el cavaller de l’espasa”.