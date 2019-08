Llibres

La rebel·lió dels jues conversos mallorquins al nou llibre de Miquel López Crespí

Nou llibre de narracions de Miquel López Crespí publicat per Lleonard Muntaner Editor, Una història amagada. Es tracta d'un relat inèdit que guanyà el premi Ciutat de Palma el 1990.



Aquest llibre exposa l'"esfereïdora història" de quatre-centes famílies que durant segles -fins ben entrada la nostra centúria- varen romandre confinades dins del gueto, dècades després que fos abolida la Inquisició i que el seu tenebrós Palau -situat on actualment hi ha la Plaça Major- fos completament enderrocat.

Miquel López Crespí desplega una narració en què els descendents dels reus dels autos de fe de 1679 i 1691 foren considerats de sempre "impurs", privats dels oficis més importants, perseguits, sospitosos de reincidir dins la Llei antiga dels hebreus.

Sabem fil per randa -l'obra del Pare Garau: La Fe Triunfante és una prova ben real de la tragèdia que commogué el Call l'any 1691- que més de dos-cents cinquanta veïnats del carrer del Segell foren tancats a les presons de la Inquisició, torturats, confiscades llurs propietats i, finalment, els més ferms en la seva fe, cremats vius a l'explanada del Castell de Bellver.