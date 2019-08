CUP

La militància ratifica la ponència de la seva Assemblea Nacional

Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi

Del 25 al 28 de juliol es van dur a terme les votacions telemàtiques de les esmenes de la ponència estratègica de la CUP, “ Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi ” i ahir, el document definitiu es va ratificar. Les esmenes aprovades per la militància no canvien substancialment la proposta base debatuda, que ja incloïa reflexions de la militància, recollides en les setmanes inicials del procés participatiu. De les 33 esmenes que quedaven vives després de la celebració de l’Assemblea Nacional del passat 14 de juliol, finalment n’han estat aprovades nou.

Tal i com la formació ja va anunciar, s’impulsarà una campanya al carrer, que començarà amb assemblees obertes just després de l'Onze de Setembre, i que inclourà accions de denúncia i desobediència civil a favor de la independència, pels drets socials, pel territori i en contra dels interessos de l'IBEX35, a qui acusa de ser un dels principals responsables a l'ombra que impedeixen la sobirania i l'autodeterminació.