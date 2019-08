No al rei espanyol

L'ASM exigeix a la delegació del govern espanyol que confirmi l'espai de concentració davant de l'Almudaina

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca exigeix públicament a Delegació de Govern que confirmi que la concentració davant el Palau de l'Almudaina del proper dimecres, que vam registrar el 25 de juliol, es podrà situar davant les escales de la murada, tal com vam comunicar. Exigeixen que es respectin els nostres drets fonamentals davant el fet que Delegació a dia d'avui no ha respost el nostre escrit i que, dies després d'haver anunciat la nostra convocatòria, se n'ha fet pública una altra de signe contrari segons la qual pensen ocupar el mateix espai.

També exigeiexen que no se'ls discrimini ni se'ns tracti com l'any passat, quan la policia ens va arraconar a la plaça de la Seu darrera una doble barrera metàl·lica, mentre que va permetre als borbònics col·locar-se a tocar de l'entrada del Palau darrera un parell de tanques de plàstic. I més greu encara, al final de la concentració va forçar una desfilada de contramanifestants pel passadís format per les dues barreres, cosa que els va permetre insultar-nos, vexar-nos i provocar-nos, tal com vam denunciar en el seu moment.