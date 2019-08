11S2019

L'ANC fa una crida a inscriure’s a la Diada 2019, tot i el repunt d’inscripcions del cap de setmana

Fort increment de les inscripcions a la Diada 2019 – Objectiu Independència aquest cap de setmana. Després que l’Assemblea fes públic divendres passat que les inscripcions havien caigut prop d’un 25% respecte de l’any passat, la ciutadania s’ha bolcat a inscriure’s a la Diada, i s’ha passat de les 37.500 de divendres a les gairebé 60.000 actuals.

La venda de samarretes també augmenta. En només un cap de setmana la xifra ha arribat fins a les 185.000. El nombre de busos d’aquest dilluns al vespre se situa en els 460.

Si bé les xifres demostren un repunt significatiu i un canvi de tendència, l’Assemblea fa una crida a seguir engrandint les inscripcions, ja que són una eina necessària de cara a garantir-ne l’èxit i garantir que tots els trams de la concentració estiguin plens i assegurar-ne una bona organització.

Espai privilegiat per a les persones represaliades

D’altra banda, la zona de convidats d’aquesta Diada 2019 comptarà amb una representació folgada de diversos col·lectius i persones represaliades; una aposta clara per homenatjar la societat civil, que pateix directament la repressió de l’Estat espanyol de manera ferotge, i que, malgrat tot, segueix plantant cara i no renuncia ni a l’objectiu: la independència, ni a establir una estratègia unitària per assolir-lo.