Els mitjans unionistes reben les principals despeses en publicitat de la Generalitat de Catalunya

Ahir el diari Expansión va publicar un article sobre la despesa en publicitat de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2018 on es constata que les principals despeses va anar a mitjans unionistes (2.715.656 euros per La Vanguardia, 1.019.305 euros per El Periódico i 1.429.254 euros per RAC 1).

Aquest any 2019 a aquesta tradicional injecció de diners públics catalans als mitjans unionistes s'hi hauran d'afegir els 9,2 milions d'euros que la Generalitat va regalar al grup Prensa Ibérica en l'operació de compra del Grupo Zeta (on també es "van perdre" 1,3 milions de la Generalitat Valenciana).