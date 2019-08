Lluita institucional

Els electes de la CUP de Tarragona seguiran sense fer ús del seu lloc als balcons institucionals

La CUP de Tarragona ha explicat a través d'uan nota de premsa que els seus càrrecs electes seguiran sense participar de cap acte "en què la representació esdevingui una mostra d’autoritat per sobre del conjunt de la població tarragonina, així com tampoc no participaran de cap acte religiós."

Tot i així, la CUP felicita l’actual govern de Ricomà per permetre l’obertura dels balcons als veïns i veïnes de la ciutat, ja que "forma part de les reivindicacions formulades per la CUP en clau de democratitzar la festa major, volem recordar que, tal com es va aprovar en el passat plenari a proposta del nostre grup municipal, cal elaborar un reglament d’ocupació dels balcons institucionals." La candidatura independentista ha recordat que "no n’hi ha prou amb sortejar alguns llocs, sinó que cal obrir el debat per limitar la presència dels càrrecs institucionals per tal de permetre que hi siguin les representants de les entitats de la ciutat."

També recorden que cal redactar «Protocol de festes majors de la ciutat de Tarragona» per garantir l’accessibilitat als actes a aquelles persones amb dificultats de mobilitat i trastorns sensorials; augmentar els espais on es presti el servei d’aparcament dels cotxets i facilitar espais de canviadors de bolquers; augmentar el número de lavabos públics; ampliar els recursos econòmics i de personal de la campanya Respecta’m i millorar les ubicacions i horaris dels “Punts Lila”; crear un punt de prevenció i assessorament davant la ingesta d’alcohol i drogues; reforçar i promoure el transport públic; així com per descentralitzar els actes i garantir i promoure unes festes sostenibles.

Per altra banda, sobre la no participacó de la CUP en actes religiosos, creuen que "en una societat democràtica i laica cap religió pot situar-se per davant de cap altra i, alhora, ha d’aspirar a ubicar la religió com una opció personal." Per aquest motiu consideren que tant la Institució com les persones que són càrrecs institucionals no han de participar en qualitat del càrrec que ostenten.