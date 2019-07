Municipals 2019

Units per Malla torna a governar amb el 93% dels votants

La participació a les darreres eleccions municipals a Malla va ser molt alta, d’un 88,94%, és a dir, un total de 193 persones. D’aquestes, 182 van donar suport a la única llista que es presentava, Units per Malla, fet que obliga el nou govern a comprometre’s amb responsabilitat en el programa electoral a desenvolupar en la propera legislatura. Seguint amb la línia de la passada legislatura, moltes de les àrees són compartides entre dos o més regidors, amb l’objectiu de millorar l’anàlisi i el debat. Una de les grans novetats en l’àrea de Cultura, responsable i organitzadora de diferents festes del municipi, serà designar un responsable diferent en cada festa, vinculat a la seva comissió corresponent.

D’aquesta manera, els responsables de Medi Ambient seran Dolors Riesco i Eudald Sentmartí, els de Governació seran Sílvia Sabata i Eudald Sentmartí; Urbanisme i Habitatge dependran de Cristina Genís i Eudald Sentmartí, que també durà Infraestructures i Agricultura. Hisenda serà per Sílvia Sabata; Cultura per Roser da Pena i Marissa Rosell, que també s’ocuparan de l’àrea de Benestar Social; Joventut i Esports per Xavier Redorta i Turisme per Roser da Pena. Els plens es faran l’últim dilluns de cada mes a les 8 del vespre.