TV3: crònica d’un descentrament

Per Àlex Romaguera. Publicat a Mèdia.cat el 24 de juliol de 2019.

Dimecres, 24 de juliol de 2019, comença el TN Vespre de TV3. La graella l’encapçalen diverses notícies el focus informatiu de les quals ens situa en la realitat espanyola. La primera és el dissentiment de Podemos a l’oferta que l’aspirant a la presidència a la Moncloa, el socialista Pedro Sánchez, li ha traslladat en vista a formar un executiu de coalició. Es parla obertament de les discrepàncies que tenen els respectius partits per arribar a un acord. Cap referència al caràcter espanyol d’aquestes formacions.

Tot seguit, es parla de la sanció que el Tribunal Europeu de Luxemburg ha dictat contra “Espanya” per haver incorregut en una infracció de la directiva que estableix uns topalls en la contaminació de l’aire. La informació cita com a problemàtiques les àrees de Barcelona, Madrid i la zona del Llobregat, on la presència de partícules de diòxid de nitrogen supera amb escreix les recomanades per la Comissió Europea. Cap referència a Catalunya ni a la resta de ciutats dels Països Catalans, el marc cultural al qual hauria d’adreçar-se la televisió pública catalana.

La crònica de la jornada continua amb l’assassinat d’una dona en mans de la seva parella “a Sevilla”, fet que incrementa el nombre de feminicidis, però ves per on: per demostrar-ho, TV3 ens remet a una peça anterior que porta per títol “Més de mil dones assassinades per violència masclista a Espanya”. Cap al·lusió a les registrades a Catalunya o als Països Catalans.

Per si no quedava clar l’imaginari espanyol, el TN Vespre ens recorda també que la “Fiscalia” no veu incitació a l’odi en la crema d’un ninot que simulava Puigdemont a Andalusia. S’oblida de dir-nos de quina fiscalia es tracta (només al final cita un fiscal de Sevilla), però probablement no cal. Se’ns presenta Sevilla com una ciutat catalana.

En el terreny esportiu, el titular per excel·lència és la victòria de l’equip “espanyol” de Waterpolo en els Mundials de Natació que se celebren aquests dies a la ciutat sud-coreana de Gwangju. I per acabar, un apunt de l’àmbit econòmic: “Anticorrupció demana imputar el BBVA per suborn en el cas Villarejo”. La pregunta ve per si sola: on caram es troba la Fiscalia Anticorrupció? Per si de cas, l’epígraf “Madrid” ens en dóna la pista.

Que TV3 no pot ser l’ariet de l’independentisme ni la finestra del Procés és evident. N’hi ha prou a llegir els seus objectius fundacionals per saber que ha de limitar-se a promoure la llengua catalana i a reflectir, per mitjà dels seus continguts, la pluralitat política i social que es viu a Catalunya i, per extensió, a l’àmbit lingüístic al qual va destinada: els Països Catalans.

Però, sigui per inèrcia, per inconsciència o per incompetència, dimiteix d’aquests principis quan converteix “Madrid” en la capital de referència i “Espanya” en el demos recorrent entorn del qual ha de gravitar la nostra visió del món. Ni preserva l’autocentrament ni genera comunitat pròpia. Si és així, millor apagar “la nostra”.